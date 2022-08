Kirill non andrà in Kazakistan: salta l'incontro con Papa Francesco (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un rinvio tecnico o dietro la volontà del patriarca con l'elemento di non disturbare la guerra di Putin che la chiesa ortodossa russa appoggia con grande entusiasmo? La seconda ipotesi è più concreta. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un rinvio tecnico o dietro la volontà del patriarca con l'elemento di non disturbare la guerra di Putin che la chiesa ortodossa russa appoggia con grande entusiasmo? La seconda ipotesi è più concreta. ...

