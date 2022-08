Keylor Navas si allena col Psg dopo la lombalgia Su Twitter | «Felice di tornare»

(Di mercoledì 24 agosto 2022)torna adrsi. Col Paris Saint Germain, ovviamente. La trattativa col Napoli procede spedita – così si legge sui quotidiani sportivi e così riferiscono i principali esperti di calciomercato – ma intanto, sui social, il portiere costaricano si dice contento di riprendere la preparazione con la squadra francese. Lo scrive su, annunciando in sostanza di aver superato lache (almeno ufficialmente) l’aveva fermato la scorsa settimana, tanto da impedirgli la regolare convocazione. Feliz de volver!!!pic..com/H5UTUb1sJj —(@) August 24, 2022 Ricordiamo che Galtier ha già annunciato che, gran professionista, verrà ceduto. Non accetta di ...

Il Napoli è vicinissimo a chiudere il colpo dal Paris Saint Germain. Il braccio destro di Giuntoli, il capo scout Maurizio Micheli, è infatti volato a Parigi per chiudere l'affare. Secondo il Corriere dello Sport il club parigino ha scelto Napoli: molto vicina la definizione dell'affare. Della trattativa tra Keylor Navas ed il Napoli sono ormai pieni i libri di storia. Il teorema perorato, in particolare dal ds azzurro Giuntoli, che fosse necessario non solo un portiere di livello. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, questa può essere la settimana decisiva per chiudere la trattativa con il PSG per Navas.