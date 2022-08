Juve, Milik e Paredes sempre più vicini: i dettagli (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Juventus si starebbe avvicinando a Milik e Paredes: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere La Juve si starebbe avvicinando a Milik e Paredes: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per il polacco è stato raggiunto l’accordo col giocatore per 3 milioni a stagione, mentre col Marsiglia prestito oneroso a un milione più uno di bonus e riscatto a 8 milioni. Per quanto riguarda l’argentino le due società sarebbero arrivate a un accordo di prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a certe condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lantus si starebbe avvicinando a: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere Lasi starebbe avvicinando a: le parti hanno trattato in queste ore per chiudere. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per il polacco è stato raggiunto l’accordo col giocatore per 3 milioni a stagione, mentre col Marsiglia prestito oneroso a un milione più uno di bonus e riscatto a 8 milioni. Per quanto riguarda l’argentino le due società sarebbero arrivate a un accordo di prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a certe condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

