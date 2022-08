Immobile non si nasconde: “Critiche in Nazionale? Lo faccio quando le leggo!” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Idolo dei tifosi biancocelesti e capocannoniere della scorsa stagione, Ciro Immobile racconta a DAZN il suo rapporto con le Critiche in Nazionale, le aspettative sugli altri attaccanti della Serie A e sul rapporto con Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter ma con un lungo passato alla Lazio, prima da giocatore e poi da allenatore. Ecco le sue parole: Immobile Lazio Nazionale “I dubbi degli italiani su di me? Sono opinioni di alcuni, non di tutti. A volte ci rido, a volte mi arrabbio. Le persone che mi vogliono bene mi dicono che quando smetterò, tutti si renderanno conto di cosa sono stato. Alla Lazio le nostre vittorie in campo le costruivamo al biliardo, il più forte era il nostro cuoco Giocondo, mister Inzaghi era il secondo mentre io ero uno degli ultimi, ma andavo con il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Idolo dei tifosi biancocelesti e capocannoniere della scorsa stagione, Ciroracconta a DAZN il suo rapporto con lein, le aspettative sugli altri attaccanti della Serie A e sul rapporto con Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter ma con un lungo passato alla Lazio, prima da giocatore e poi da allenatore. Ecco le sue parole:Lazio“I dubbi degli italiani su di me? Sono opinioni di alcuni, non di tutti. A volte ci rido, a volte mi arrabbio. Le persone che mi vogliono bene mi dicono chesmetterò, tutti si renderanno conto di cosa sono stato. Alla Lazio le nostre vittorie in campo le costruivamo al biliardo, il più forte era il nostro cuoco Giocondo, mister Inzaghi era il secondo mentre io ero uno degli ultimi, ma andavo con il ...

siummico_sium : chi dice a sciro de ghing che in 20 di carriera ha vinto 0 titoli europei mentre abraham in 2 anni ha vinto trofei… - LazioChannel : Immobile stronca Abraham: 'Non segnerà più di 20 gol' #Dazn #Immobile - ChiccoLazio : Se avessi possibilità di scelta, nonostante le doti che non metto assolutamente in dubbio, non prenderei #Regulion.… - Billyfelci1 : RT @SerieDeal: Se Vlahovic non tocca un pallone è colpa di Allegri o dei compagni, Mentre se Immobile in nazionale fatica è colpa di Immobi… - Jack91x : @Nic9marzo1908 @ilBiond0 @Davidecampa_ @FBiasin Non è che siccome è stato eletto miglior difensore della serie A pe… -