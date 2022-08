(Di mercoledì 24 agosto 2022) Parte oggi la campagna di promozioni legate altodi, con moltissimeper ricominciare con il pieno di tecnologia a lavoro, nello studio, nello sport e nell’intrattenimento domestico Da sempre l’ultima settimana di agosto coincide per molti con il rientro in città e con la fine delle ferie. Tempo, perciò, di iniziare a pensare a comerecon la routine quotidiana al meglio. Quale miglior modo dire se non con il top della tecnologia per il lavoro, lo studio, lo sport e l’intrattenimento? Ecco che per iniziare nel migliore dei modi,ha messo a punto una serie di iniziative e promozioni per tutti coloro che desiderano acquistare nuovi strumenti per affrontare il ritorno a ...

tuttoteKit : #Huawei Back to School: riparti alla grande con le nostre offerte #BackToSchool #tuttotek - SocialandTech : Il nuovo articolo (Huawei Store Back to School: riparti alla grande con le nostre offerte) è online su SocialandTec… -

Everyeye Tech

L'estate ormai è finita e le città si stanno via via ripopolando con studenti. In quest'ottica si aggiunge la nuova promozione diche ha lanciato oggi il volantinoTo School, che prevede una serie di iniziative e promozioni per coloro che desiderano ripartire col botto. Direttamente sulloStore , infatti, è ...Scende invece da 849 Euro a 599 Euro loMateBook D15 , se preferite un design più simile al ... Ricordiamo, in conclusione, che è cominciata l'iniziativaTo School firmata Acer con offerte ... Huawei lancia le offerte Back To School: tanti sconti per ricominciare a Settembre Huawei annuncia Huawei MateView SE, il nuovo monitor che supporta un'ampissima gamma colori offrendo anche una protezione delle vista ad alti livelli.Huawei presenta il nuovo monitor, il MateView SE, con ampia gamma di colori p3 e protezione della vista per un’esperienza super confortevole.