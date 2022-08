Gioia del Colle-Mottola/Castellaneta: annullata la chiusura del tratto di autostrada prevista da stasera A14 fra Bari e Taranto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima chiusura in programma del tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta verso Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 24, alle 6:00 di giovedì 25 agosto. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”. E’ confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 agosto, con contestuale chiusura dell’area di parcheggio “Le ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-, è statal’ultimain programma delcompreso tradelverso, che eradalle 22:00 di questa sera, mercoledì 24, alle 6:00 di giovedì 25 agosto. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”. E’ confermata, come da programma, ladelcompreso tradele Acquaviva delle Fonti, verso/Pescara, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 agosto, con contestualedell’area di parcheggio “Le ...

