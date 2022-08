Fedez dopo il tumore e l’operazione segue una dieta perché gli hanno tolto diversi organi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra le tante domande a cuirisponde spesso ci sono curiosità sullacheilal pancreas, sul cosa mangia da quando ha subito l’importante operazione all’intestino e non solo.risponde senza censure, spiega che per fortuna non è diventato diabetico ma che deve fare molta attenzione alla sua alimentazione. Nei mesi scorsi il rapper ha raccontato tutto il suo percorso, a pochi giorni dalla diagnosi dial pancreas ha confidato che aveva un grave problema di salute, che una malattia lo stava fermando. E’ andata benissimo, oggista bene, niente conta più di questo, le risposte che regala ai suoi quasi 15milioni di follower su Instagram possono servire ad altri, per lui non è ovviamente così grave seguire una ...