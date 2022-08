Elezioni 2022, Paragone: “Liste Italexit presenti in tutta Italia” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chi pensava di fermarci obbligandoci a raccogliere in pieno agosto, in una manciata di giorni, le firme per partecipare alle Elezioni si è sbagliato di grosso. Ho l’orgoglio di annunciare che Italexit ce l’ha fatta: saremo presenti alle prossime politiche su tutto il territorio nazionale”, annuncia Gianluigi Paragone. “Abbiamo compiuto un’impresa straordinaria, in molti pensavano che non ce l’avremmo fatta e invece grazie all’impegno dei nostri coordinatori, dei responsabili, degli attivisti e di tanti fantastici volontari oggi possiamo festeggiare il traguardo raggiunto. Ma il pensiero più sentito voglio rivolgerlo a tutti i cittadini che si sono recati nelle nostre sedi, ai nostri banchetti, che hanno sottratto del tempo alle proprie vacanze per firmare per le nostre Liste. E’ stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chi pensava di fermarci obbligandoci a raccogliere in pieno agosto, in una manciata di giorni, le firme per partecipare allesi è sbagliato di grosso. Ho l’orgoglio di annunciare chece l’ha fatta: saremoalle prossime politiche su tutto il territorio nazionale”, annuncia Gianluigi. “Abbiamo compiuto un’impresa straordinaria, in molti pensavano che non ce l’avremmo fatta e invece grazie all’impegno dei nostri coordinatori, dei responsabili, degli attivisti e di tanti fantastici volontari oggi possiamo festeggiare il traguardo raggiunto. Ma il pensiero più sentito voglio rivolgerlo a tutti i cittadini che si sono recati nelle nostre sedi, ai nostri banchetti, che hanno sottratto del tempo alle proprie vacanze per firmare per le nostre. E’ stata ...

