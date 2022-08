Draghi va al Meeting di Rimini. E non dice nulla (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Mario Draghi al Meeting di Rimini, riportato dal canale Youtube ufficiale dell’evento. E non dice nulla. Per lo meno, nulla di interessante. Applausi di accoglienza fragorosi, e la sensazione – come sempre – è quella di una divinità scesa in terra. Del resto, la diretta è a “reti unificate web”, visto che è ripresa praticamente da tutti. Lo “sprint propagandistico” è più forte del solito. Draghi, un’ora di vuoto cosmico Che noia e che banalità. Gli applausi esaltati, in questo senso, fanno ancora più male. Proprio a fronte del nulla esibito come se fosse parto di una mente geniale e fuori dal comune, soprattutto dal punto di vista politico. Infinite tiritere sul “Paese che siamo e che vogliamo diventare”, il suo storico “debito buono e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Marioaldi, riportato dal canale Youtube ufficiale dell’evento. E non. Per lo meno,di interessante. Applausi di accoglienza fragorosi, e la sensazione – come sempre – è quella di una divinità scesa in terra. Del resto, la diretta è a “reti unificate web”, visto che è ripresa praticamente da tutti. Lo “sprint propagandistico” è più forte del solito., un’ora di vuoto cosmico Che noia e che banalità. Gli applausi esaltati, in questo senso, fanno ancora più male. Proprio a fronte delesibito come se fosse parto di una mente geniale e fuori dal comune, soprattutto dal punto di vista politico. Infinite tiritere sul “Paese che siamo e che vogliamo diventare”, il suo storico “debito buono e ...

