(Di mercoledì 24 agosto 2022) Prosegue in maniera netta il calo delle ospedalizzazioni. Il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%: è il dato ...

Agenzia_Ansa : Covid, cala la pressione sugli ospedali. Giù i ricoveri. La rilevazione settimanale negli ospedali sentinella adere… - iconanews : Covid: Fiaso, occupazione intensive crolla del 33% - themercatoway : COVID: FIASO, OCCUPAZIONE INTENSIVE CROLLA DEL 33% - AntonioDelSur1 : RT @Adnkronos: Covid Italia, 'decisa discesa ricoveri, in terapia intensiva -33%' - vivereitalia : Covid, report Fiaso: 'Decisa discesa ricoveri, in terapia intensiva -33%' -

Deciso calo settimanale dei ricoverianche per i minori di 18 anni. Nella rilevazione del 23 agosto disi registra una significativa diminuzione del 34%. La classe 0 - 4 anni è sempre la ......dei ricoveriper i minori di 18 anni. Nella rilevazione del 23 agosto effettuata negli ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti al network sentinella disi ...I ricoveri nelle terapie intensive segnano -33%, nei reparti Covid ordinari si registra un -18,9%. Migliore: "Non abbassare la guardia" ...(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Prosegue in maniera netta il calo delle ospedalizzazioni Covid. Il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito ...