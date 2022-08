Cosa non va nella proposta del Pd di retribuire gli stage curriculari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel presentare le proposte del Partito Democratico rivolte ai giovani, il segretario Enrico Letta ha messo in evidenza tra le altre quelle che riguardano gli stage curricolari ed extracurricolari. Il Pd promette di introdurre l’obbligo di retribuzione per gli stage curriculari e di abolire gli stage extra-curriculari, salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi. L’obiettivo di questa misura è di «assicurare che lo strumento torni a rappresentare un’occasione di formazione e non più di lavoro mascherato». Questo nonostante lo stage curricolare, come noto, viene svolto durante un percorso formativo concordato tra l’ente di formazione o la scuola e l’azienda o la realtà ospitante. Lo stesso Pd, nella parte del programma dedicata ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nel presentare le proposte del Partito Democratico rivolte ai giovani, il segretario Enrico Letta ha messo in evidenza tra le altre quelle che riguardano glicurricolari ed extracurricolari. Il Pd promette di introdurre l’obbligo di retribuzione per glie di abolire gliextra-, salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi. L’obiettivo di questa misura è di «assicurare che lo strumento torni a rappresentare un’occasione di formazione e non più di lavoro mascherato». Questo nonostante locurricolare, come noto, viene svolto durante un percorso formativo concordato tra l’ente di formazione o la scuola e l’azienda o la realtà ospitante. Lo stesso Pd,parte del programma dedicata ...

