Con i grandi cambiamenti in atto post Covid sembra che | adesso | comprare un’isola venga considerato sempre più un investimento immobiliare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’armatore greco Aristotele Onassis l’aveva acquistata per celebrare il suo matrimonio con Jacqueline Kennedy. In quella di proprietà di Richard Branson, patron di Virgin, Barack Obama prendeva lezioni di kitesurfing. Procida è la prima isola-free in Italia Xun’isola, un sogno da miliardari? L’idea di comprarsi un’isola è daun sogno per tante ...