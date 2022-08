Coldplay a Napoli, biglietti tutti esauriti e nuova data: doppio concerto allo stadio Maradona (Di mercoledì 24 agosto 2022) A grande richiesta i Coldplay annunciano due nuove date italiane del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell?estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 agosto 2022) A grande richiesta iannunciano due nuove date italiane del Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell?estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori...

LiveNationIT : In seguito all’incredibile richiesta, si aggiungono due nuove date in Italia al tour dei #Coldplay! 22 giugno • Na… - team_world : I #Coldplay RADDOPPIANO a Napoli e TRIPLICANO a Milano: annunciate NUOVE DATE in Italia del Music Of The Spheres Wo… - LiveNationIT : L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro… - emibonafede20 : I #Coldplay che aggiungono date a Milano e napoli ???? - pat00069 : HANNO AGGIUNTO UNA NUOVA DATA PER NAPOLI E MILANO MI SENTITE URLARE?? #Coldplay -