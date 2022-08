Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un'opera indispensabile” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua pillola video odierna. “I miei ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò deldi Messina, una grandeche èper rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che ilfosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua pillola video odierna. “I miei ...

berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - Salciapp : @berlusconi Il #pontesullostretto e' uno spreco@di tempo e denaro. Dobbiamo: - Sistemare rete idrica - Mettere in s… - Virginiavivi24 : @berlusconi Per ora abbiamo speso alcune centinaia di milioni per questo ponte mai costruito. Lei avrà pure tanti s… - Italpress : Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile” - -