Alfonso Signorini parla di Ilary Blasi e il suo divorzio da Totti: «È più inca**ata che addolorata» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alfonso Signorini e Ilary Blasi sono stati colleghi in passato, ma all'epoca come oggi sono soprattutto amici. Il conduttore ha incontrato l'ex Signora Totti e ha rivelato di averla trovata arrabbiatissima; in realtà c'è anche il suo zampino: come sappiamo, infatti, Chi ha pubblicato alcune nuove foto del Pupone insieme alla sua nuova fiamma Noemi...

