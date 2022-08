Alessandra è stata uccisa perché all'ex "dava fastidio" non vederla più (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Una donna di 57 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La donna sarebbe stata colpita con un martello. Gli agenti di polizia intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale. l'hanno trovata a terra, priva di conoscenza ma ancora viva, ma è morta per un grave trauma cranico poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna aveva già presentato a fine luglio denuncia per stalking nei confronti di Padovani. Secondo quanto emerso, il ragazzo, un ex calciatore del Senigallia, in provincia di Ancona, è arrivato martedì in aereo a Bologna dalla Sicilia e ha atteso la donna sotto casa per due ore. Una settimana fa aveva avvisato anche la vicina di ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Una donna di 57 anni,Matteuzzi, èa Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La donna sarebbecolpita con un martello. Gli agenti di polizia intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale. l'hanno trovata a terra, priva di conoscenza ma ancora viva, ma è morta per un grave trauma cranico poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna aveva già presentato a fine luglio denuncia per stalking nei confronti di Padovani. Secondo quanto emerso, il ragazzo, un ex calciatore del Senigallia, in provincia di Ancona, è arrivato martedì in aereo a Bologna dalla Sicilia e ha atteso la donna sotto casa per due ore. Una settimana fa aveva avvisato anche la vicina di ...

enrica_emme : RT @P_M_1960: Nuovo femminicidio nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via dell'Arcoveggio. La vittima, Alessandra Matteuzzi, a… - MissMar16662447 : RT @P_M_1960: Nuovo femminicidio nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via dell'Arcoveggio. La vittima, Alessandra Matteuzzi, a… - Vitiello84Tony : Nuova vittima del femminicidio, a Bologna la cinquantaseienne Alessandra Matteuzzi, è stata aggredita sotto casa da… - Snoopy60658293 : RT @P_M_1960: Nuovo femminicidio nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via dell'Arcoveggio. La vittima, Alessandra Matteuzzi, a… - Snoopy60658293 : RT @maryemanuel7532: BOLOGNA Massacrata a martellate dall'uomo che la perseguitava nella notte tra martedì e mercoledì a Bologna, in via de… -