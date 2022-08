“‘A me, me pare na stru*zata’. E invece no!” Morto Gino Cogliandro, il comico dei Trettré (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2' DI LETTURA Addio a Gino Cogliandro. Il comico e cabarettista napoletano diventato popolare come componente del trio dei Trettré è scomparso all’età di 72 anni. Ne avrebbe compiuti 73 il prossimo 10 ottobre. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il conduttore radiofonico Gianni Simioli. “Addio a Gino Cogliandro dei Trettré. Ripeto: a me, me pare ‘na stru*zata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: ‘Beach on the beach’”, ha scritto sui social. Beppe Braida: “Sono completamente basito” Tra i primi a ricordare Cogliandro il comico Beppe Braida: “Mi hanno appena comunicato che Gino Cogliandro dei Trettré non c’è più. Sono ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2' DI LETTURA Addio a. Ile cabarettista napoletano diventato popolare come componente del trio deiè scomparso all’età di 72 anni. Ne avrebbe compiuti 73 il prossimo 10 ottobre. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il conduttore radiofonico Gianni Simioli. “Addio adei. Ripeto: a me, me‘na stru*zata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: ‘Beach on the beach’”, ha scritto sui social. Beppe Braida: “Sono completamente basito” Tra i primi a ricordareilBeppe Braida: “Mi hanno appena comunicato chedeinon c’è più. Sono ...

