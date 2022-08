Zelensky: bandiera Ucraina tornerà anche nei territori occupati (Di martedì 23 agosto 2022) Accompagnato dalla guardia l'onore e in occasione della Giornata nazionale della bandiera Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso che il vessillo giallo - blu tornerà a sventolare "dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Accompagnato dalla guardia l'onore e in occasione della Giornata nazionale della, il presidente Volodymyrha promesso che il vessillo giallo - blua sventolare "dove ...

MediasetTgcom24 : Zelensky: bandiera ucraina tornerà a sventolare sui territori occupati #Ucraina - giovanniminiut1 : RT @buzzax66: #Ucraina il presidente della #Polonia #Duda è arrivato a palazzo Mariinsky #Kyiv per incontrare #Zelensky Visita altamente… - cordaro_enzo : RT @ImolaOggi: Zelensky: la nostra bandiera tornerà a sventolare nei territori occupati (non sembra che stia molto bene) - ricci_vivenzio : @erny110393 @Yoda15271485 Zelensky sarebbe un criminale di guerra.... Ma dove c.... O vivi su Saturno? Basta veder… - piergiuseppe36 : RT @ImolaOggi: Zelensky: la nostra bandiera tornerà a sventolare nei territori occupati (non sembra che stia molto bene) -