Vuelta 2022 | risultati e ordine di arrivo quarta tappa | Roglic si prende vittoria e maglia rossa

I risultati e l'ordine di arrivo della quarta tappa della Vuelta a Espana 2022 (Vitoria/Gasteiz-Laguardia, 152,5 km), in cui lo sloveno della Jumbo Visma Primoz Roglic ha conquistato un grande successo battendo il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) e lo spagnolo Enric Mas (Movistar). Una vittoria molto importante per il campione in carica, che ora dovrà guardarsi le spalle e difendersi dagli attacchi dei diretti avversari. Nei primi chilometri di gara sono in sei a tentare la fuga, si tratta di Alessandro De Marchi ...

