Uno sguardo di troppo e il 15enne viene accoltellato (Di martedì 23 agosto 2022) Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un 15enne. I due giovani avevano litigato per uno sguardo di troppo che la vittima aveva rivolto al suo aggressore

