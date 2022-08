Troppe fesserie sulle "devianze" di Meloni

(Di martedì 23 agosto 2022) Devianza è termine della sociologia e anche della clinica e del diritto, coniato oltre mezzo secolo fa (non l’ha inventato il Duce). Utile o sbagliata, giusta o pericolosa, è parola da tempo fuori moda, ditelo a. Che nel video, anyway, non ha detto che vuole rinchiudere i devianti, o ammazzare le persone Lgbtq+, far ingravidare le femminucce e mandare i maschietti a naja (quella è una fissa di Salvini). Ha usato in modo banale la parola per descrivere una problematica sociale e giovanile. Ha fatto l’esempio dell’Islanda, non dell’Ungheria, ha detto che un programma di attenzione allo sport ha ridotto i tassi di alcolismo, tabagismo, dipendenza da droghe. I cani di Pavlov dellesi sono scatenati (qualche genio ha scritto cheha definitopure obesità e anoressia, ma è falso). Poi è arrivato ...

paolo86356634 : @juanito92x alla fine del mercato trarró le mie conclusioni, ho letto troppe fesserie - Antonio96274756 : @lauraboldrini Sei patetica. Troppe fesserie - cinziamitika : @ilciccio67 @ale90BN @Pasky973 Scusate l'ignoranza, ma fatemi capire una cosa: il mercato deve per forza avere ques… - Fratta91 : Leggo troppe voci dire che #Milinkovic ieri ha giocato male. Lo stesso Sarri 2 settimane fa diceva che è un giocato… - GigiEinaudi : @barbarab1974 Brava mi raccomando la partita iva e non dire troppe fesserie -

Calcio Lecce

Furono scritte tante: avevo David Zwilling a un centesimo e dopo il bronzo in gigante ... Ci sono stateleggerezze, prima di tutto da lui e dalla famiglia: al processo l'ho detto. Leo ha ...Ma in questo percorso sonole ipotetiche perché l'eterogenesi dei fini non ne scompigli la ... Il we win, you lose è una di quelleche galvanizzano gli elettorati, porta voti, ... Una squadra tutta nuova per Baroni La leader di Fratelli d'Italia ha usato in modo banale la parola per descrivere una problematica sociale e giovanile. Le reazioni politiche sono state peggiori dell'errore ...