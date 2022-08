Sarah Michelle Gellar su Robin Williams: "Ho preso una pausa dalla recitazione dopo la sua morte" (Di martedì 23 agosto 2022) Sarah Michelle Gellar ha rivelato di essersi allontanata da Hollywood dopo la morte di Robin Williams al fine di dedicarsi all'educazione dei suoi figli. Sarah Michelle Gellar ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione dopo la scomparsa di Robin Williams: la star si è temporaneamente allontanata da Hollywood dopo la morte del suo co-protagonista della sit-com chiamata The Crazy Ones al fine di riflettere ed elaborare il lutto che ha cambiato per sempre la sua vita. "Ho lavorato per tutta la vita. Quando ho messo al mondo i miei figli, ed è stato subito dopo la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022)ha rivelato di essersi allontanata da Hollywoodladial fine di dedicarsi all'educazione dei suoi figli.ha deciso di prendersi unala scomparsa di: la star si è temporaneamente allontanata da Hollywoodladel suo co-protagonista della sit-com chiamata The Crazy Ones al fine di riflettere ed elaborare il lutto che ha cambiato per sempre la sua vita. "Ho lavorato per tutta la vita. Quando ho messo al mondo i miei figli, ed è stato subitola ...

