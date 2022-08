Paredes Juve, non c’è ancora una trattativa tra le parti (Di martedì 23 agosto 2022) Paredes Juve, ecco qual è la situazione per l’argentino: la trattativa con il PSG non è ancora ufficialmente partita La Juve è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per mettere a segno il colpo Paredes. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri avrebbero già il sì del centrocampista, ma non hanno ancora avviato una vera trattativa col Psg. Prima, però, bisognerà fare spazio con qualche cessione a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), ecco qual è la situazione per l’argentino: lacon il PSG non èufficialmenteta Laè al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per mettere a segno il colpo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri avrebbero già il sì del centrocampista, ma non hannoavviato una veracol Psg. Prima, però, bisognerà fare spazio con qualche cessione a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

