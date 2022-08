Napoli, parla l’ex allenatore di Kvaratskhelia: “Ha ancora grandi margini di crescita, Serie A perfetta per lui” (Di martedì 23 agosto 2022) l’ex allenatore di Lokomotiv Mosca, Dinamo Mosca e Dinamo Kiev, Juriy Syomin, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha esaltato le qualità del nuovo attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: “Non mi aspettavo che segnasse il suo primo gol di testa, ma ero sicuro che avrebbe potuto fare bene in Italia. Lui ha il calcio nel suo DNA, ha un grande talento. Inoltre ha un’importante cultura del lavoro ed è molto rispettoso nei confronti dei suoi allenatori. Adesso deve restare con i piedi per terra come ha sempre fatto, ma non penso che per lui sarà un problema. Non deve dare peso ai titoli dei giornali e ai paragoni con altri giocatori. Ha ancora grandi margini di crescita, sia a livello fisico, sia a livello tattico. La ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022)di Lokomotiv Mosca, Dinamo Mosca e Dinamo Kiev, Juriy Syomin, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha esaltato le qualità del nuovo attaccante delKhvicha: “Non mi aspettavo che segnasse il suo primo gol di testa, ma ero sicuro che avrebbe potuto fare bene in Italia. Lui ha il calcio nel suo DNA, ha un grande talento. Inoltre ha un’importante cultura del lavoro ed è molto rispettoso nei confronti dei suoi allenatori. Adesso deve restare con i piedi per terra come ha sempre fatto, ma non penso che per lui sarà un problema. Non deve dare peso ai titoli dei giornali e ai paragoni con altri giocatori. Hadi, sia a livello fisico, sia a livello tattico. La ...

