Milan, ecco quanto costa Vranckx (Di martedì 23 agosto 2022) Tra le opzioni per il centrocampo del Milan c’è anche Vranckx, centrocampista belga classe 2002. Secondo Sky Germania il Wolfsburg... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Tra le opzioni per il centrocampo delc’è anche, centrocampista belga classe 2002. Secondo Sky Germania il Wolfsburg...

Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - FrisbeeGoat : RT @Interistadoc10: Per Juve e Milan non esistono le linee che delimitano la panchina, Pioli, Allegri e le panchine possono sbraitare contr… - giacomodiecitod : RT @RadioRossonera: La nostra scheda su Aster #Vranckx, il centrocampista nel mirino del #Milan ???? - Lorenzo11122 : @carolinabarb Ah ecco ma il Milan primo. Comunque incredibile che cazzata non posso averlo detto. - Sportflash24 : ?#Napoli dominante in campionato. #Inter e #Roma tengono il passo degli azzurri, ma con una qualità fin qui inferio… -