Elezioni: Calenda, 'Berlusconi? siamo oltre le comiche' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "No, siamo oltre le comiche @Berlusconi @forza italia". Così Carlo Calenda su twitter rilanciando il post di Luigi Marattin che definiva 'comica' la proposta di Silvio Berlusconi sulla tassa unica al 2% per l'acquisto della prima casa. "Esiste già", aveva scritto Marattin sul social network. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "No,le@forza italia". Così Carlosu twitter rilanciando il post di Luigi Marattin che definiva 'comica' la proposta di Silviosulla tassa unica al 2% per l'acquisto della prima casa. "Esiste già", aveva scritto Marattin sul social network.

Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - bull43may : RT @OmsCose: Non abbiamo ancora trovato vaccini per limitare l'ego di calenda e Renzi. #20agosto #Renzi #Calenda #ElezioniPolitiche2022 #E… - nicola_coletti : @michelecaruso @DarioFesta4 @CarloCalenda ma calenda non é alleato con uno che “no al governo senza passare per el… -