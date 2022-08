(Di martedì 23 agosto 2022) “Uno dei piu’, non solo al Pd e all’accordo, ma a decine di migliaia di elettori. E’ successo in poche ore, ma questo ci dice anche la credibilita’ della politica oggi. Siamo stati insieme all’opposizione contro un cattivo presidente di Regione e si straccia l’accordo in questo modo. Penso sia un errore politico e uno sgarbo a quelle persone che credono nel cambiamento in”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato, Vincenzo, ad Agorà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

Così Enzoad Agorà su Rai3 a proposito della candidatura in prima battuta al terzo posto in Campania.Il segretario Pd ha tenuto il punto e seè stato schierato come capolista in Basilicata è ... Voglio dimostrare che questepossiamo vincerle, quindi ho deciso di fare un'incursione ... Elezioni, Amendola: Il voltafaccia del M5S in Sicilia Uno dei più grandi tradimenti subiti dal Pd - Ildenaro.it “Uno dei piu’ grandi tradimenti, non solo al Pd e all’accordo, ma a decine di migliaia di elettori. E’ successo in poche ore, ma questo ci dice anche la credibilita’ della politica oggi. Siamo stati i ...Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Vengo da una scuola antica: quando si è dentro un partito, si è dentro una comunità e bisogna avere serietà, disciplina e amore, così come ha fatto Raffaele La ...