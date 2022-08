Cous Cous Fest 2022 con Dargen | Ermal Meta | Eman | Piero Pelù

LuciaMirra2 : RT @famedalupi: Martedì 20/09 #couscousfest - micheciprovo : RT @famedalupi: Martedì 20/09 #couscousfest - nuccialupetta : RT @famedalupi: Martedì 20/09 #couscousfest - Julia78210 : RT @famedalupi: Martedì 20/09 #couscousfest - famedalupi : Martedì 20/09 #couscousfest -

A proposito di eventi, due su tutti: il Lentini Street Food (10 e 11 settembre) con tutti i peccati di gola a portata di mano, e ilFest di San Vito lo Capo (16 - 25 settembre), ...Offriamo, gamberi e altre prelibatezze come indicato nel nostro menù. I signori che sono venuti, peraltro, hanno chiesto il 'refill' e noi abbiamo portato altro cibo senza battere ciglio". ...Roma - Da giovedì 25 a domenica 28 agosto 2022 debutta, a Roma ,nella periferia nord est di Ottavia , Via Casal del Marmo 216, Cous Cous Unplugged , spin off del noto format diretto e ideato da Davi ...Riceviamo e pubblichiamo. Dopo il successo in tutta Italia di ‘Spaghetti Unplugged’, dal 25 al 28 agosto 2022 debutta a Roma – nella periferia nord est di Ottavia, via Casal del Marmo 216 – ‘Cous Cous ...