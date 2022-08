Ciclismo su pista, Mondiali juniores: quartetto dell’inseguimento maschile in finale per l’oro, delusione nel Team Sprint (Di martedì 23 agosto 2022) Sono iniziati quest’oggi i Mondiali di Ciclismo su pista juniores 2022 in quel di Tel Aviv, in Israele, e per il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile non poteva esserci inizio migliore: infatti, avendo raggiunto la finale per l’oro in programma domani contro la Germania gli azzurri sono già certi di aver conquistato una medaglia (per l’appunto, come minimo un argento). Protagonisti dell’ottimo risultato raggiunto (in attesa, speranzosi, della finale di domani) sono Renato Favero, Alessio Delle Vedove, Luca Giaimi, Matteo Fiorin (nelle qualifiche) e, successivamente, Andrea Raccagni Noviero che hanno prima registrato il miglior tempo nella mattina (4’01?640) per poi sbarazzarsi dell’Australia aggiudicandosi un ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Sono iniziati quest’oggi idisu2022 in quel di Tel Aviv, in Israele, e per ilazzurronon poteva esserci inizio migliore: infatti, avendo raggiunto laperin programma domani contro la Germania gli azzurri sono già certi di aver conquistato una medaglia (per l’appunto, come minimo un argento). Protagonisti dell’ottimo risultato raggiunto (in attesa, speranzosi, delladi domani) sono Renato Favero, Alessio Delle Vedove, Luca Giaimi, Matteo Fiorin (nelle qualifiche) e, successivamente, Andrea Raccagni Noviero che hanno prima registrato il miglior tempo nella mattina (4’01?640) per poi sbarazzarsi dell’Australia aggiudicandosi un ...

