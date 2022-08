Che figuraccia per gli Us Open: Novak Djokovic è tra le teste di serie del tabellone, ma non è vaccinato e nessuno sa se giocherà (Di martedì 23 agosto 2022) Una figuraccia mondiale, con una settimana di tempo per provare a fare chiarezza e mettere una toppa. Anche se ormai il disastro sembra compiuto. Novak Djokovic è stato inserito tra le teste di serie del tabellone degli US Open in partenza il prossimo 29 agosto. Il serbo, infatti, al momento figura come numero 5 del torneo americano. Il vincitore di Wimbledon, però, è ancora in attesa di conoscere se potrà effettivamente prendere parte all’ultimo Slam della stagione: non essendo vaccinato, stando alle regole attuali non può partecipare allo Slam. Eppure è stato inserito il nome di Djokovic nella lista dei 32: significa che le norme potrebbero cambiare? Per ora non arriva nessun segnale in tal senso, ma a questo punto tutto è possibile. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Unamondiale, con una settimana di tempo per provare a fare chiarezza e mettere una toppa. Anche se ormai il disastro sembra compiuto.è stato inserito tra ledideldegli USin partenza il prossimo 29 agosto. Il serbo, infatti, al momento figura come numero 5 del torneo americano. Il vincitore di Wimbledon, però, è ancora in attesa di conoscere se potrà effettivamente prendere parte all’ultimo Slam della stagione: non essendo, stando alle regole attuali non può partecipare allo Slam. Eppure è stato inserito il nome dinella lista dei 32: significa che le norme potrebbero cambiare? Per ora non arriva nessun segnale in tal senso, ma a questo punto tutto è possibile. ...

