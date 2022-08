Atletico | Griezmann con il “timer” per evitare l’obbligo di riscatto

CalcioFinanza : #AtleticoMadrid, #Griezmann con il 'timer' per evitare l'obbligo di riscatto - RivistaUndici : C'è un motivo se Griezmann non ha giocato più di 29 minuti nelle prime due gare di Liga. - zazoomblog : Barcellona preoccupano le panchine di Griezmann con l’Atletico in vista del riscatto a fine stagione - #Barcellona… - sportface2016 : #Barcellona, preoccupano le panchine di #Griezmann con l’Atletico in vista del riscatto a fine stagione - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il caso Griezmann: se gioca troppo, l’Atletico paga. E allora ha i minuti contati #calciomercato -

Commenta per primo La scorsa estateMadrid e Barcellona hanno trovato l'accordo per il prestito biennale di: il diritto di riscatto, fissato a 40 milioni, diventerà obbligatorio se il giocatore dovesse giocare il 50% ...È per questo cheè stato in campo solo per 29 minuti nelle prime due gare di Liga contro il Getafe e contro il Villarreal: in entrambe le occasioni, Simeone l'ha fatto entrare al quarto d'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Barcellona è preoccupato delle due panchine in questo inizio di stagione di Griezmann con l'Altetico in vista del riscatto a fine annata ...