Ancora un rinforzo per la Intec Service SG Volley: arriva Miriam Sabato (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – La Intec Service SG Volley prosegue nel completamento del suo organico in vista della prossima stagione di serie C Femminile. Alla corte di coach Franzese arriva Miriam Sabato. Classe 2001, anche lei proveniente dalla P2P di Baronissi, una delle giocatrici più promettenti dell’intero panorama pallavolistico campano. Un’atleta universale sulla quale la società sangiorgese ha voluto fortemente puntare per proseguire quel processo di rafforzamento che porterà all’allestimento di un roster formato da elementi di sicura affidabilità. Queste le prime dichiarazioni di Miriam Sabato da neo biancorossa: «Sono veramente entusiasta di intraprendere questa nuova avventura. Sarà per me un onore rientrare in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – LaSGprosegue nel completamento del suo organico in vista della prossima stagione di serie C Femminile. Alla corte di coach Franzese. Classe 2001, anche lei proveniente dalla P2P di Baronissi, una delle giocatrici più promettenti dell’intero panorama pallavolistico campano. Un’atleta universale sulla quale la società sangiorgese ha voluto fortemente puntare per proseguire quel processo di rafforzamento che porterà all’allestimento di un roster formato da elementi di sicura affidabilità. Queste le prime dichiarazioni dida neo biancorossa: «Sono veramente entusiasta di intraprendere questa nuova avventura. Sarà per me un onore rientrare in ...

