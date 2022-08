Vuelta a España: quanto guadagna il vincitore? (Di lunedì 22 agosto 2022) È attualmente in corso di svolgimento la settantasettesima edizione della Vuelta a España. Dopo la tre giorni d’apertura svoltasi in Olanda che si è chiusa con il nostro Edoardo Affini in maglia rossa di leader della classifica generale, il gruppo si è spostato ora in Spagna, dove partirà dai Paesi Baschi fino ad arrivare alla capitale Madrid. Se il Tour de France è il grande giro più importante anche dal punto di vista dei premi, lo stesso non si può dire per il Giro d’Italia e ancor meno per questo gt spagnolo. Ma precisamente quanto guadagna il vincitore? LEGGI ANCHE: Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming I premi della Vuelta a España sono i più bassi dei tre grandi giri Nonostante l’organizzatore della corsa ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 22 agosto 2022) È attualmente in corso di svolgimento la settantasettesima edizione della. Dopo la tre giorni d’apertura svoltasi in Olanda che si è chiusa con il nostro Edoardo Affini in maglia rossa di leader della classifica generale, il gruppo si è spostato ora in Spagna, dove partirà dai Paesi Baschi fino ad arrivare alla capitale Madrid. Se il Tour de France è il grande giro più importante anche dal punto di vista dei premi, lo stesso non si può dire per il Giro d’Italia e ancor meno per questo gt spagnolo. Ma precisamenteil? LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming I premi dellasono i più bassi dei tre grandi giri Nonostante l’organizzatore della corsa ...

cyclingoo : ?? Vuelta a España 2022, gli organizzatori rispondono alle accuse sulla pericolosità del percorso: “Abbiamo messo in… - SpazioCiclismo : Landa e Kelderman molto critici sulle stappe neerlandesi de #LaVuelta22: 'Correre in Olanda non è molto tranquillo' - wordsandmore1 : #22agosto, aspettando #RomaCremonese e #SampJuve #BuongiornoATutti, #uominiedonne, con le #news come --> Nella cron… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 perché il leader sta cambiando ogni giorno…a parità di tempo! La regola dei piazzamenti -… - infoitsport : Vuelta a España 2022, Sam Bennett al settimo cielo: “Bello riuscirci per due giorni di seguito” -