US Open 2022, definite le 32 teste di serie: prima volta per Lorenzo Musetti, ancora inserito Novak Djokovic (Di lunedì 22 agosto 2022) Siamo ad una settimana esatta dal via dell’edizione 2022 degli US Open e, per quanto riguarda il torneo maschile, sono ormai state definite le 32 teste di serie che andranno a completare il tabellone principale di Flushing Meadows. Tuttavia, gli spunti di interesse non mancano, a partire dal forfeit annunciato proprio oggi di Alexander Zverev, ma non solo. Il primo luogo la sorpresa maggiore è rappresentata da Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, infatti, alberga ancora al numero 5 del seeding, nonostante sia ormai appurato che ben difficilmente potrà prendere parte al torneo, a meno di ribaltoni dell’ultima ora. Il nativo di Belgrado, com’è noto, non può entrare negli Stati Uniti visto la status di non vaccinato, per cui la casella si potrebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Siamo ad una settimana esatta dal via dell’edizionedegli USe, per quanto riguarda il torneo maschile, sono ormai statele 32diche andranno a completare il tabellone principale di Flushing Meadows. Tuttavia, gli spunti di interesse non mancano, a partire dal forfeit annunciato proprio oggi di Alexander Zverev, ma non solo. Il primo luogo la sorpresa maggiore è rappresentata da. Il fuoriclasse serbo, infatti, albergaal numero 5 del seeding, nonostante sia ormai appurato che ben difficilmente potrà prendere parte al torneo, a meno di ribaltoni dell’ultima ora. Il nativo di Belgrado, com’è noto, non può entrare negli Stati Uniti visto la status di non vaccinato, per cui la casella si potrebbe ...

Open_gol : Prendetevi solo un paio di minuti per ammirarle ?? - Open_gol : Polemiche per il post della presidente di FdI. Il segretario dem: «Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo de… - Open_gol : «La vittima oggi non vorrebbe aprire internet e vedere cos’è successo» - giomo2 : RT @Open_gol: Il primo ministro Lee Hsiene Loog ha annunciato lo stop alla legge 377A - OA_Sport : US Open 2022, definite le 32 teste di serie: prima volta per Lorenzo #Musetti, ancora inserito Novak #Djokovic… -