Ultime Notizie – Zaniolo, infortunio alla spalla: condizioni, stop di 3 settimane (Di lunedì 22 agosto 2022) L’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel primo tempo del match con la Cremonese, ha riportato la lussazione della spalla sinistra. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Lo conferma il giocatore dal suo profilo Instagram: “Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso… Ci vediamo tra tre settimane”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) L’attaccante della Roma Nicolò, infortunatosi nel primo tempo del match con la Cremonese, ha riportato la lussazione della spsinistra. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4. Lo conferma il giocatore dal suo profilo Instagram: “Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso… Ci vediamo tra tre”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

