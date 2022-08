Tuttosport – “Spiace per Wijnaldum Zaniolo? A fine mercato parleremo”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 20:57:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciodi: ROMA – “Dia tutti, ci abbiamo messo tanto per portarlo qui e come ha scritto il mister è diventato in 15 giorni uno della nostra famiglia“. Così afferma, a pochi minuti dal debutto casalingo contro la Cremonese, il general manager della Roma, Tiago Pinto in merito alla situazione: “È vero che eravamo in un’onda positiva, ma questo è il calcio e non possiamo lamentarci o fermare l’entusiasmo“. Pinto sottolinea che il giocatore, nonostante il grave incidente, “è molto positivo” e che tutti, nel club giallorosso, dovranno fermarsi un attimo e “capire cosa sia meglio per lui e tornerà più forte“. Non manca un plauso ai mezzi d’informazione che hanno trattato con molta ...