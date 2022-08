Tennis: Us Open. Ufficiale, Zverev salta l'edizione 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tedesco non ha ancora ripreso al 100 per cento dopo l'operazione alla caviglia NEW YORK (STATI UNITI) - Alexander Zverev non disputerà l'Us Open 2022 (29 agosto - 11 settembre). Lo hanno annunciato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Il tedesco non ha ancora ripreso al 100 per cento dopo l'operazione alla caviglia NEW YORK (STATI UNITI) - Alexandernon disputerà l'Us(29 agosto - 11 settembre). Lo hanno annunciato ...

