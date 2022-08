Solo Uno Sguardo, Seconda Puntata: Eva Minacciata Dal Rapitore! (Di lunedì 22 agosto 2022) Solo Uno Sguardo, Seconda Puntata: Eva continua ad indagare su Bastien e si avvicina sempre di più al modo giusto per ritrovarlo. Il rapitore, però, minaccia lei ed i suoi figli… Solo Uno Sguardo arriva alla Seconda Puntata e le ricerche di Eva per trovare il suo Bastien diventano sempre più intense ed allo stesso tempo pericolose. La donna è pronta a tutto per rintracciare il marito, ma ben presto si rende conto di essere un bersaglio e di essere in pericolo. Il rapitore, infatti, la minaccia direttamente e la invita a fermarsi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Solo Uno Sguardo: dove eravamo rimasti? Eva Beaufils è una guardia forestale che trascorre una vita ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 22 agosto 2022)Uno: Eva continua ad indagare su Bastien e si avvicina sempre di più al modo giusto per ritrovarlo. Il rapitore, però, minaccia lei ed i suoi figli…Unoarriva allae le ricerche di Eva per trovare il suo Bastien diventano sempre più intense ed allo stesso tempo pericolose. La donna è pronta a tutto per rintracciare il marito, ma ben presto si rende conto di essere un bersaglio e di essere in pericolo. Il rapitore, infatti, la minaccia direttamente e la invita a fermarsi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Uno: dove eravamo rimasti? Eva Beaufils è una guardia forestale che trascorre una vita ...

Giorgiolaporta : 72 ore in uno schifoso silenzio su ‘inginocchiati o ti sparo’ solo perché metteva in difficoltà il #Pd. Ora sono to… - Giorgiolaporta : Neanche un #tweet di condanna da parte del #Pd nei confronti di #Ruberti? È normale per voi dire “inginocchiati o… - marattin : Quando giocavo a calcio cercavo disperatamente di convincere il Mister che la competizione era solo tra me e un alt… - solarenergy76 : @FratellidItalia fare polemica con la meloni. il motivo per voi è troppo complesso, dopotutto cartellina asilo Mari… - GiacomoMelosi : @PBerizzi Ma piantale che appena uno con una maglietta nera commette il minimo reato parte subito la ricerca di sim… -