Semplici: «La Fiorentina deve fare di più. Alcune cose non stanno andando» (Di lunedì 22 agosto 2022) Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno mister Leonardo Semplici si è espresso sulla partita tra Empoli e Fiorentina Il commento di Leonardo Semplici sul derby toscano: L’ANALISI – «Credo che l’Empoli si sia difeso con ordine e abbia fatto una buona gara ieri. Chiaro che dalla Fiorentina ci si aspetta di più, Italiano avrà notato le cose che non sono andate bene. Non è facile trovare sempre la stessa concentrazione e le stesse idee di gioco quando si gioca ogni tre giorni, è chiaro che la Fiorentina deve crescere e ha i mezzi per farlo. Gli obiettivi si prospettano importanti, alla fine la Fiorentina ieri non avrebbe meritato la vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno mister Leonardosi è espresso sulla partita tra Empoli eIl commento di Leonardosul derby toscano: L’ANALISI – «Credo che l’Empoli si sia difeso con ordine e abbia fatto una buona gara ieri. Chiaro che dallaci si aspetta di più, Italiano avrà notato leche non sono andate bene. Non è facile trovare sempre la stessa concentrazione e le stesse idee di gioco quando si gioca ogni tre giorni, è chiaro che lacrescere e ha i mezzi per farlo. Gli obiettivi si prospettano importanti, alla fine laieri non avrebbe meritato la vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

violanews : Semplici: “La #Fiorentina può essere completata. Con l’Empoli non ha meritato” - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di #Semplici sul derby pareggiato contro l’@EmpoliCalcio - Fiorentinanews : #Semplici: '#Italiano non cambia i giocatori per fare dispetto a qualcuno. Noi fiorentini spesso giudichiamo in man… - softJumped : @valebertuu @simeonegiovanni A me non proprio per 3 semplici ragioni quando stava alla Fiorentina - AleMontano17 : RT @serieAnews_com: ?? Dal ritorno delle sette sorelle alla lotta #Scudetto, passando per la #Fiorentina e il rimpianto #Bernardeschi. ?? L… -