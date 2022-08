SEGA Mega Drive Mini 2 in arrivo: ecco la lista dei 60 videogiochi compresi! (Di lunedì 22 agosto 2022) Una notizia incredibile sta per scaldare il cuore dei videogiocatori di vecchia data. SEGA ha infatti annunciato l’arrivo della sua “nuova” console, il Mega Drive Mini 2. Ma c’è di più: contestualmente alla console, rigorosamente Mini, ci sarà una lista di ben 60 titoli senza tempo. SEGA Mega Drive Mini 2 all’orizzonte – 22822 www.computermagazine.itUna console che ha segnato l’epoca dei videogiochi, e che questa volta torna in una variante contenente ben sessanta videogiochi. SEGA ha di recente confermato la commercializzazione del suo Genesis (o Mega Drive) in versione Mini 2. Ma c’è di più: ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Una notizia incredibile sta per scaldare il cuore dei videogiocatori di vecchia data.ha infatti annunciato l’della sua “nuova” console, il2. Ma c’è di più: contestualmente alla console, rigorosamente, ci sarà unadi ben 60 titoli senza tempo.2 all’orizzonte – 22822 www.computermagazine.itUna console che ha segnato l’epoca dei, e che questa volta torna in una variante contenente ben sessantaha di recente confermato la commercializzazione del suo Genesis (o) in versione2. Ma c’è di più: ...

