Russia, Fsb: “Attentato figlia Dugin, è stata ucraina fuggita in Estonia” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Fsb punta il dito contro i servizi ucraini per l’omicidio di Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin. A eseguire l’Attentato sarebbe stata, secondo quanto hanno stabilito i servizi russi a meno di 48 ore dall’esplosione, l’ucraina Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia, rende noto l’agenzia russa Tass. “A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l’omicidio della giornalista Darya Dugina”, ha annunciato l’Fsb. Vovk sarebbe arrivata in Russia il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne Sofia Shaban. Le due hanno partecipato al festival “Tradizione” a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Fsb punta il dito contro i servizi ucraini per l’omicidio di Daryaa,di Alexander. A eseguire l’sarebbe, secondo quanto hanno stabilito i servizi russi a meno di 48 ore dall’esplosione, l’Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in, rende noto l’agenzia russa Tass. “A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l’omicidio della giornalista Daryaa”, ha annunciato l’Fsb. Vovk sarebbe arrivata inil 23 luglio scorso insieme alladodicenne Sofia Shaban. Le due hanno partecipato al festival “Tradizione” a cui erano presenti Aleksandre la ...

martaottaviani : Basta che adesso non danno la colpa all’#Ucraina. La #Russia è sotto il controllo dell’#Fsb. #kiev non avrebbe mai… - alex_orlowski : FSB dichiara di aver già trovato i colpevoli dell'attentato a Daria Dugina. Non si è mai visto in Russia una indag… - GretaSalve : RT @guidoolimpio: ANSA/ Fsb afferma di avere risolto il caso: «Il crimine commesso dai servizi segreti ucraini. L'esecutrice è la cittadina… - ledicoladelsud : Russia, Fsb: “Attentato figlia Dugin, è stata ucraina fuggita in Estonia” - vdk_lmn : RT @alex_orlowski: FSB dichiara di aver già trovato i colpevoli dell'attentato a Daria Dugina. Non si è mai visto in Russia una indagine c… -