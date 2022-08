Roma-Cremonese stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Cremonese, match della seconda giornata di Serie A 2022/2023. Dopo lo shock per l’infortunio di Gini Wijnaldum, la squadra di Mourinho debutta in casa in questa stagione di Serie A di fronte ad un Olimpico sold out. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 22 agosto con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. L’arbitro sarà Luca Massimi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della seconda giornata di. Dopo lo shock per l’infortunio di Gini Wijnaldum, la squadra di Mourinho debutta in casa in questa stagione diA di fronte ad un Olimpico sold out. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 22 agosto con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. L’arbitro sarà Luca Massimi. SportFace.

