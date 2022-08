Ragazzo travolto: messaggi e fiori sul luogo dell'incidente (Di lunedì 22 agosto 2022) Mazzi di fiori, messaggi, lumini: il luogo dove due notti fa il quindicenne Giovanni Zanier è stato travolto e ucciso lungo la pista ciclabile di Porcia è diventato un luogo testimonianza di affetto e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Mazzi di, lumini: ildove due notti fa il quindicenne Giovanni Zanier è statoe ucciso lungo la pista ciclabile di Porcia è diventato untestimonianza di affetto e ...

