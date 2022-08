Quale energia? Un test per i partiti (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la prima volta, la politica energetica è – in molti modi – al centro della campagna elettorale. Lo è per gli obiettivi di breve termine che tutte le forze politiche, in vario modo, perseguono: il contenimento dei prezzi, gli effetti diretti e indiretti della siccità, le difficoltà di interi settori industriali. Ma lo è anche per i problemi di lungo termine: l’emergenza climatica, la transizione ecologica, la trasformazione dei nostri sistemi energetici. L’energia è così diventata terreno di battaglia, cosa che non dovrebbe essere: si tratta di un settore ad alta intensità di capitale, dove gli investimenti – una volta realizzati – hanno una vita tecnica che si misura nell’ordine dei decenni. Nessuno è disposto ad accollarsi il rischio di un investimento, se teme che tutto cambierà al primo giro di governo. Eppure, la crisi in corso ci ricorda che non è negando i ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la prima volta, la politica energetica è – in molti modi – al centro della campagna elettorale. Lo è per gli obiettivi di breve termine che tutte le forze politiche, in vario modo, perseguono: il contenimento dei prezzi, gli effetti diretti e indiretti della siccità, le difficoltà di interi settori industriali. Ma lo è anche per i problemi di lungo termine: l’emergenza climatica, la transizione ecologica, la trasformazione dei nostri sistemi energetici. L’è così diventata terreno di battaglia, cosa che non dovrebbe essere: si tratta di un settore ad alta intensità di capitale, dove gli investimenti – una volta realizzati – hanno una vita tecnica che si misura nell’ordine dei decenni. Nessuno è disposto ad accollarsi il rischio di un investimento, se teme che tutto cambierà al primo giro di governo. Eppure, la crisi in corso ci ricorda che non è negando i ...

