No al Gf Vip, Rita Dalla Chiesa punta al Parlamento: un riscatto dopo tante sofferenze? (Di lunedì 22 agosto 2022) Chissà quanto impegno aveva messo, Alfonso Signorini, per convincere Rita Dalla Chiesa a partecipare al prossimo Grande Fratello Vip. Tanto che alla fine, secondo i bene informati, l'ex conduttrice di Forum era ormai convinta. Prendiamolo come un esperimento sociale e umano, si era detta. E quando la macchina del fango si era già messa in moto, con riferimenti familiari tanto scontati quanto feroci, entra in scena il Grande Capo Berlusconi con l'offerta a cui nessuno – men che meno Signorini, dipendente Mediaset – può dire no: una candidatura blindata in Puglia: al collegio uninominale e come capolista al proporzionale (collegio Molfetta-Bari) della Camera, ovviamente per Forza Italia. Salvata in zona Cesarini? Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva, ex volto storico ...

