Napoli, i Coldplay in concerto allo Stadio Maradona: data e info sui biglietti (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'attesa è finita. Ecco la notizia che tutti i fan partenopei dei Coldplay stavano aspettando da tempo: la band inglese sarà in concerto allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, a Napoli, per una tappa del tour 2023. Dopo 6 anni di attesa, il grande ritorno live in Italia. Il gruppo si esibirà il 21 giugno e sarebbe la seconda data della loro nuova tournée. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, è aperta dalle ore 10 di giovedì 25 agosto 2022 su TicketMaster, Ticket One, ...

