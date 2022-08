IL MATTINO – Spalletti e Giuntoli spingono per Navas: Kepa resta un’occasione, le novità (Di lunedì 22 agosto 2022) Calciomercato Napoli si cerca un portiere, si tratta per Keylor Navas del Psg ma il club azzurro monitora ancora Kepa del Chelsea. In casa partenopea le grandi manovre non sono ancora finite. Ieri Spalletti non ha fato esordire nessuno dei tre nuovi arrivati: “Possono aspettare” ha detto il tecnico, che per prima cosa ha voluto dare merito a chi si era allenato con impegno e fatica con la squadra per tutta l’estate. Napoli: Navas o Kepa Spalletti ha anche usato parole al miele per Meret, ma questo non toglie che il club azzurro sia alla ricerca di un altro portiere. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Navas riferiti da Il MATTINO: “Il Napoli però, continua a pensare in grande, motivo per il quale i nomi più spesso accostati alla porta azzurra sono due: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Calciomercato Napoli si cerca un portiere, si tratta per Keylordel Psg ma il club azzurro monitora ancoradel Chelsea. In casa partenopea le grandi manovre non sono ancora finite. Ierinon ha fato esordire nessuno dei tre nuovi arrivati: “Possono aspettare” ha detto il tecnico, che per prima cosa ha voluto dare merito a chi si era allenato con impegno e fatica con la squadra per tutta l’estate. Napoli:ha anche usato parole al miele per Meret, ma questo non toglie che il club azzurro sia alla ricerca di un altro portiere. Ecco gli ultimi aggiornamenti suriferiti da Il: “Il Napoli però, continua a pensare in grande, motivo per il quale i nomi più spesso accostati alla porta azzurra sono due: ...

