Gazzetta – Non solo l'Atalanta: anche lo Spezia ci prova per Azzi, la sorpresa del Modena | Primapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 14:47:01 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: Determinante in Serie C, per la promozione dello scorso anno del Modena. Paulo Azzi è stato un vero e proprio motorino per la squadra di Attilio Tesser, un esterno da sei gol e sei assist nella cavalcata verso la Serie B dei Canarini. E ora, quella categoria che ha contribuito a conquistare, potrebbe salutarla dopo appena un paio di presenze. Intorno ad Azzi, infatti, si è creato molto interesse in ottica mercato. Con l'Atalanta in prima fila, ma non solo… C'È LO Spezia – Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno avviato dei contatti con la dirigenza emiliana per portare subito a Bergamo il classe '94.

