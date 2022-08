Virgilio Sport

Non erano dunque i due errori 'chiari ed evidenti', cioè oggettivamente errori E, che era ..., insomma. Quanto a Ivan Robilotta, che a Cittadella ha fatto finta di non vedere il ...Infine Piccininiper gli errori in Atalanta - Verona farà solo il Var di Lazio - Milan. Si ... 15.00LONGO - BERCIGLI IV: MARCHETTI VAR: DI PAOLO AVAR: DE MEO INTER - ROMA Sabato 23/04 ... La moviola di Napoli-Udinese, tutti gli errori dell'arbitro Fourneau ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Fourneau bocciato: manca un rigore per il Napoli. La prima in casa del Napoli è stata un'altra partita memorabile. I ragazzi di ...