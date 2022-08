F.1: Giovinazzi guiderà Haas in prove libere Italia e Stati Uniti (Di lunedì 22 agosto 2022) La soddisfazione del pilota Italiano "Molto contento, sfrutterò queste occasioni" ROMA - Antonio Giovinazzi, pilota di riserva della Scuderia Ferrari insieme a Mick Schumacher, scenderà in pista nella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) La soddisfazione del pilotano "Molto contento, sfrutterò queste occasioni" ROMA - Antonio, pilota di riserva della Scuderia Ferrari insieme a Mick Schumacher, scenderà in pista nella ...

